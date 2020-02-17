Москва, , 00:33 — REGNUM Наблюдательные полеты российских военных экспертов пройдут над территорией Греции, в свою очередь территорию Российской Федерации и Белоруссии с воздуха проинспектирует совместная миссия представителей США, Эстонии и Литвы, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает газета минобороны РФ «Красная звезда».

Над Грецией вылет с аэродрома открытого неба Неа-Анхиалос будет осуществляться с 17 под 21 февраля. Максимальная дальность составит 1010 км.

Над территорией России вылеты пройдут с аэродрома Кубинка. Кроме российской территории, американские, эстонские и литовские эксперты на шведском самолете наблюдения обследуют и территорию Белоруссии. Согласно заявлению российской стороны, используемые в обоих случаях летательные аппараты не предназначены для применения оружия, и сами машины, и расположенные на борту приборы наблюдения прошли международное освидетельствование.

Напомним, взаимный облет территорий периодически проводят страны-участницы Договора по открытому небу. Документ регламентирует сроки и правила наблюдательных полетов для увеличения доверия между странами.