Скопье, , 09:17 — REGNUM Ушедший в отставку премьер-министр Северной Македонии, лидер Социал-демократической партии Македонии Зоран Заев вечером 16 ноября, сразу после подписания президентом страны Стево Пендаровски закона о специальной прокуратуре, анонсировал проведение шествия своих сторонников под лозунгом «Шаги за правосудие» на следующий день.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Заев призвал граждан принять участие в шествии 17 февраля в 18:00 для того, чтобы поддержать новый закон и реформу судебной системы. Митингующие прошествуют от здания парламента до здания суда, что должно символизировать успешную борьбу с коррупцией и привлечение преступников к ответственности.

Напомним, прежний премьер-министр страны и бывший руководитель партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Николо Груевски был осужден по обвинению в коррупции и бежал из Македонии в Венгрию, где получил политическое убежище.

При этом ныне находящаяся в оппозиции ВМРО не признала решение парламента о принятии закона о специальной прокуратуре действующим, поскольку оно было принято при повторном голосовании.