Великий Новгород, , 00:00 — REGNUM Десять человек выдвинуты различными политическими объединениями на дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы по одномандатному округу №9. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

На вакантное место в региональном парламенте претендуют 51-летний охранник ООО «Охранное предприятие «Охрана-техника», член совета новгородского отделения организации «Боевое братство» Владислав Базыльников (выдвинут партией «Коммунисты России»); 67-летний пенсионер Геннадий Батин (выдвинут КПРТ); 41-летний исполняющий обязанности ректора Новгородского государственного университета Юрий Боровиков («Единая Россия»); 30-летний депутат думы Великого Новгорода Виталий Васильев (ЛДПР); 37-летний предприниматель Олег Жуколин («Партия малого бизнеса России»); 26-летний исполняющий обязанности секретаря Новгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «За справедливость!» Евгений Степанов (от партии «За справедливость!»); 23-летняя куратор регионального управления по Северо-Западному федеральному округу «Партии прогресса» Татьяна Черачёва (от «Партии прогресса»); 46-летняя председатель Новгородской общественной организации «Региональный центр прав человека» Ксения Черепанова (выдвинута партией «Яблоко»); 31-летний депутат думы Великого Новгорода Николай Швабович («Справедливая Россия») и 54-летняя заведующая детским садом №87 Великого Новгорода Ольга Швабович (выдвинута «Демократической партией России»).

Все претенденты на кресло в Новгородской областной думе — жители Великого Новгорода или его ближайших пригородов (Виталий Васильев живёт в Сырково, Татьяна Черачёва — в Новой Мельнице). Зарегистрированы пока только четверо: Базыльников, Батин, Васильев и Черепанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутата по этому округу назначены на 12 апреля 2020 года. Вакантное место депутата регионального парламента образовалось в связи со сложением полномочий депутата Сергея Вяткина («Единая Россия»), осуждённого в 2019 году по уголовному делу о растрате. Округ №9 включает в себя часть территорий Торговой стороны Великого Новгорода.

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