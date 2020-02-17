Скопье, , 00:04 — REGNUM 16 ноября парламент Северной Македонии спустя почти полгода ожесточенных дебатов принял закон о государственной прокуратуре.

Особую остроту обсуждению придавал тот факт, что новый закон определяет судьбу Специальной прокуратуры, в задачу которой входит слежка, в том числе путем прослушивания, за политиками и проверка их на предмет причастности к коррупции. После того, как в связи с негативным решением Совета ЕС по началу переговоров о вступлении Северной Македонии, правительством страны было принято решение об уходе в отставку и проведении досрочных выборов 12 апреля.

За несколько дней до роспуска парламента партия власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) настояла на том, что выборы пройдут только после принятия данного закона ввиду его особой важности. Такая поспешность вызвала протест оппозиции, который, однако, не смог изменить ситуацию. В итоге, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, новый закон был принят в день роспуска парламента при повторном голосовании. При первом голосовании «за» проголосовали 74 депутата, при втором — 80. Повторное голосование было организовано спикером Талятом Джафери по той причине, что нескольким депутатам якобы не были зачтены их голоса. Однако это обоснование отнюдь не кажется убедительным.

После принятия закона депутаты самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) покинули зал заседаний, назвав результаты повторного голосования недействительными.

После их ухода парламент принял ещё ряд законопроектов — поправки к закону об армии, закон о совете государственных прокуроров, закон об аудио и видео услугах, закон о рассмотрении дел в суде, закон о защите персональных данных, закон о надзоре за использованием языков (особенно важный для албанского меньшинства страны), а также закон об урбанизации и озеленении.

Затем парламент был распущен. В тот же день принятые законопроекты были подписаны президентом Стево Пендаровски.

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