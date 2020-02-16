Нью-Дели, , 23:44 — REGNUM Индия отклонила предложение генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о посредничестве в урегулировании ситуации вокруг Кашмира. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Необходимо решать вопрос об освобождении территорий, незаконно и насильственно оккупированных Пакистаном. Другие вопросы, если таковые возникают, должны обсуждаться на двусторонней основе. Нет места и возможностей для посредничества третьих сторон», — говорится в заявлении.

Кумар подчеркнул, что позиция Индии относительно штата Джамму и Кашмира не изменилась, Нью-Дели, по-прежнему, настаивает на том, что эти территории являются неотъемлемой частью страны.

Кроме этого, в индийском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что генсек ООН «подчеркнет настоятельную необходимость принятия Пакистаном надежных, постоянных и необратимых мер по прекращению трансграничного терроризма против Индии».

По мнению представителя МИД Индии, именно действия Пакистана на этих территориях «угрожают самому главному праву человека — праву на жизнь народа Индии, в том числе в Джамму и Кашмире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время своего выступления в Исламабаде генсек ООН Антониу Гуттериш призвал власти Индии уважать права человека в штате Джамму и Кашмир, а также подчеркнул необходимость диалога между Индией и Пакистаном.

Напомним, в августе 2019 года власти Индии приняли решение лишить Джамму и Кашмир особых прав, что вызвало резкую реакцию со стороны ряда исламских стран, в первую очередь со стороны Пакистана.

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