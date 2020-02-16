Лондон, , 23:25 — REGNUM Правительство Великобритании считает чрезмерными обозначенные Европейским союзом условия для заключения соглашения о свободной торговле между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как передает телеканал, в Евросоюзе хотят, чтобы Великобритания продолжала подчиняться европейским правилам субсидирования и предоставила Брюсселю возможность следить за их соблюдением. Также от Лондона требуют соблюдения европейских стандартов налогообложения.

Однако в британском правительстве отмечают, что подобные требования не предъявлялись к Канаде, Южной Корее и Японии, c которыми ЕС уже заключил соглашения о свободной торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из состава ЕС. Соединенное Королевство стало первой страной, вышедшей из Евросоюза. До Brexit она пробыла в составе союза 47 лет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу вариант торгового соглашения. По его мнению, соглашение должно быть таким же, как действующий договор о свободной торговле между ЕС и Канадой.