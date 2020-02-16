Скопье, , 23:19 — REGNUM В Северной Македонии в преддверии досрочных парламентских выборов, которые должны состоятся 12 апреля, в воскресенье, 16 февраля, был распущен депутатский корпус. Об этом 16 февраля сообщил телеканал Sitel.

Отмечается, что данное решение было поддержано 108 из 120 депутатами однопалатного парламента (собрания) республики.

Напомним, на данный момент в стране действует техническое правительство под председательством Оливера Спасовски, которое было сформировано в начале этого года и будет осуществлять свои функции до формирования нового правительства по итогам досрочных выборов в парламент страны.

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