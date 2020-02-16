Дакар, , 22:57 — REGNUM Африка нуждается в Соединенных Штатах для реагирования на вызовы в сфере безопасности и противодействия терроризму. Об этом заявил глава МИД Сенегала Амад Ба.

«США — стратегический союзник для окончательного возвращения мира и стабильности (в Африке)», — сказал Ба на пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье заявил, что Россия и Китай несут в себе явную угрозу американским интересам на территории континента. При этом генерал отказался назвать страны, в которых, по оценке американского оборонного ведомства, существует «российское присутствие».