Мюнхен, Германия, , 22:50 — REGNUM В ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Об этом 16 февраля сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи стороны позитивно оценили развитие двустороннего диалога и взаимодействия. Достигнуты договоренности о проведении в ближайшей перспективе заседания Совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об обмене визитами различного уровня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, дипломаты обсудили возможности расширения сотрудничества по ряду важных направлений, в том числе в энергетической, цифровой и сельскохозяйственной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялась встреча заместителей внешнеполитических ведомств Белоруссии и США на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой обсуждались темы «международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога«.

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