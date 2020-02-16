Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Соединенные Штаты планируют приостановить значительное количество операций в Афганистане после заключение соглашения о сокращении насилия с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Хотел бы сказать, что мы намерены отложить значительное число операций. Однако я не буду более вдаваться в детали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля была достигнута договоренность о снижении уровня насилия между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пентагоном.

Срок действия договорённости — семь дней. Когда эта неделя со «сниженным уровнем насилия» завершится, должны начаться переговоры между сторонами конфликта в Афганистане.