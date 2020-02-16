Ла-Пас, , 22:15 — REGNUM Претензии временных властей Боливии к проекту Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Эль-Альто, в котором также участвует российская госкорпорация Росатом, не обоснованы. Об этом заявил бывший президент страны Эво Моралес.

«Они (временные власти) парализовали крупные работы, которые были профинансированы из бюджета, такие как Центр ядерных исследований, инвестиции в который не требовали одобрения парламентом», — написал Моралес в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля агентство ядерной энергетики Боливии (ABEN) объявило об прекращении проекта по строительству ядерного центра в Боливии в Эль-Альто.

Росатом подготовил рабочую документацию почти на все объекты. В рамках первой очереди строительство было начато возведение предклинического циклотронно-радиофармакологического комплекса — ПЦРК. Предполагалось, что объекты первой очереди строительства будут сданы заказчику 1 февраля 2020 года.

Читайте также: Власти Боливии изучат документы о строительстве ядерного центра