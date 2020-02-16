Москва, , 22:11 — REGNUM Россия заявила о присоединении к Парижскому соглашению, но надо понимать, что Россия готова создавать чистые технологии промышленного производства, однако наша страна не обязана обеспечивать финансовую подпитку спекулянтам на теме экологии. Об этом рассуждает депутат Госдумы Елена Панина («Единая Россия») в публикации, посвящённой 15-летию вступления в силу Киотского протокола.

Политик подчеркнула, что загрязнение окружающей среды — действительно серьёзная проблема современности. Однако нельзя допускать прикрытия благими целями корыстных интересов, когда «торговля воздухом» стала приносить дельцам миллионы долларов.

«Выход один: в развитии и внедрении передовых технологий, экологически чистых производств, новых источников энергии, экологически чистых способов утилизации отходов (не по примеру мусоросжигательных заводов). А для этого требуются серьезные инвестиции в фундаментальную и прикладную науку, в реальный сектор экономики, во все сферы жизнедеятельности человека.