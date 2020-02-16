Париж, , 21:55 — REGNUM В посольство России в Париже за каким-либо содействием не обращался художник-акционист Петр Павленский, ранее задержанный по делу о публикации видео интимного характера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского дипломатического представительства.

«Нет, (Петр Павленский) не обращался (к дипломатам)», — отметили в посольстве.

16 февраля ряд СМИ сообщил, что художник-акционист Пётр Павленский, получивший убежище во Франции, был задержан местной полицией в связи с публикацией интимных видео, якобы, с участием бывшего кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво.

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