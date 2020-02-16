Вашингтон, , 21:35 — REGNUM В Соединенных Штатах более тысячи бывших федеральных прокуроров потребовали отправить в отставку генпрокурора Уильяма Барра. Коллективное письмо опубликовало издание Medium.

Отмечается, что Барр должен сложить с себя полномочия на фоне решения о пересмотре рекомендаций по наказанию для экс-советника главы Белого дома Дональда Трампа Роджера Стоуна.

«Каждый из нас категорически осуждает вмешательство президента Трампа и генпрокурора Барра в справедливое правосудие», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, Стоун являлся советником Трампа во время его избирательной кампании в 2016 году. В США политические противники Трампа обвинили Стоуна в том, что он сотрудничал с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, чтобы дискредитировать претендента на президентское кресло Хиллари Клинтон.

В ноябре 2019 года Стоуна признали виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Приговор ему должны вынести 20 февраля.