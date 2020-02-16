Рига, , 21:35 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля. Об этом пишет портал LSM.

Он записал видеообращение с речью, в которой солидаризировался с позицией общества, и сказал, что все государственные институции — МИД, прокуратура, госканцелярия, министерство юстиции в данный момент пытаются добиться от Дании, чтобы Кристина Мисане вернулась на родину.

На портале Change.org, о чём уже сообщало ИА REGNUM, только в течение этого дня в поддержку Кристины Мисане было собрано около 5000 подписей, а общее количество больше 14 000.

В данный момент Кристина Мисане находится под стражей в Дании и может быть выдана ЮАР 20 февраля, где она обвиняется в похищении детей. Всё это время власти Дании заявляли, что не собираются вмешиваться в работу суда и правоохранительных органов своей страны.

В ЮАР Мисане грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.