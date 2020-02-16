Алеппо, Сирия, , 21:21 — REGNUM Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.

«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийский город Алеппо подвергается обстрелам боевиков с территории зоны деэскалации «Идлиб». Сирийская армия проводит военную операцию против незаконных вооруженных формирований, скопившихся в этой зоне.

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