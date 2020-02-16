Москва, , 21:41 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Мюнхенской конференции по безопасности вместо обсуждения роста националистических настроений на Украине велись переговоры на другие темы. Об этом 16 февраля она сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова подчеркнула, что вместо обсуждения насущных проблем, которые существуют на Украине, участники конференции пытались включить «украинский фактор» в повестку проблем, волнующих Европу.

Она отметила, что все дискуссии, посвященные украинской теме, строились только вокруг инициативы, внесенной в комиссию правительства Украины, о всеобщем запрете русского языка в средствах массовой информации.

«И в этой связи почему-то ни у кого из тех, кто обсуждал Украину здесь серьезно не встал вопрос относительно действительно той настоящей идеологии, которая сегодня разворачивается и набирает обороты на территории этого государства. Вместо этого мы видели совершенно оторванные от реальности попытки включить украинский фактор во все то, что волнует Европу», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике работу Мюнхенской конференции по безопасности за «несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий. Причина — отсутствие перспективного анализа, кризис прогнозирования».

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова рассказала о недостатках Мюнхенской конференции по безопасности