Москва, , 21:01 — REGNUM Уровень дискуссии в рамках Мюнхенской конференции разочаровывает, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, идея Мюнхенской конференции благородная, она «работала не одно десятилетие».

«Вопрос в одном — эксперты мельчают и дискуссия разочаровывает. Уровень этой самой дискуссии уже не выдерживает даже никакой критики, в том числе потому, что все обслуживают собственные интересы», — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что раньше в рамках данного форума эксперты и политологи имели возможность для прогнозирования и анализа, который «предполагал какие-то сценарии или какие-то выходы из сложных ситуаций на будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подверг критике стремление поставить под свой контроль секретариаты международных организаций некоторыми странами.

Он отметил, что подобные «игры» мешают объединению усилий мирового сообщества в решении насущных проблем.

Читайте также: В Мюнхене проходит 56-я конференция по безопасности — трансляция