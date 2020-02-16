Исламабад, , 21:02 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал власти Индии уважать права человека в штате Джамму и Кашмир, об этом 16 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время выступление генерального секретаря ООН в Исламабаде, в ходе которого Гуттериш подчеркнул необходимость диалога между Индией и Пакистаном.

«Таким образом, наша позиция очевидна — права человека должны соблюдаться во всем мире, в том числе и здесь», — цитируют слова Гуттериша журналисты агентства.

Напомним, ситуация в индийском Кашмире значительно обострилась после решения властей Индии лишить регион автономного статуса. Решение властей вызвало бурю возмущения в исламском мире, особенно в Пакистане.

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