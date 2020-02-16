Москва, , 20:16 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала выяснить у Госдепа США, что имел в виду глава ведомства Майк Помпео, когда он пожелал удачи российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

«Может быть, на этот вопрос и американские коллеги смогут ответить, всё-таки их министр сказал», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова на своей странице в Facebook написала, что Помпео после переговоров с Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности громко произнес на весь коридор «Good luck».

Она отметила, что стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции «так и ахнули», поскольку «мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее».

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