Тегеран, , 20:15 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани выразил сожаления Китаю в связи с вспышкой нового типа коронавируса на его территории и назвал инфекцию «незваным гостем». Об этом 16 февраля сообщил он журналистам во время пресс-конференции.

«Весьма сожалеем, что дорогой народ Китая оказался в затруднительном положении из-за этого незваного вируса, незваного гостя, который и в других местах давит на народ», — отметил иранский лидер.

Рухани подчеркнул, что необходимо всем объединиться и оказывать друг другу поддержку «в этом весьма печальном событии, чтобы преодолеть его».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн заявил, что в Китае за три недели количество тяжелобольных коронавирусом COVID-2019 снизилось с 15,9% до 7,2% от общего числа инфицированных, что может подтверждать эффективность предпринимаемых мер по борьбе с заболеванием в стране.

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