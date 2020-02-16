Москва, , 19:46 — REGNUM Антикитайский крен наблюдается в повестке ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

»Теперь крен (в повестке) Мюнхенской конференции явно антикитайский», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Захарова отметила, что были услышаны призывы остановить «русофобский крен» в повестке данного мероприятия.

Как передавало ИА REGNUM, с 14 по 16 февраля в Германии проходит Мюнхенская конференция по безопасности, участие в которой принимают более 800 политиков.

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