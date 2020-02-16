Сана, , 19:26 — REGNUM Противоборствующие стороны в Йемене пришли к соглашению об обмене военнопленными, об этом 16 февраля сообщает портал Al Masirah.

Данное заявление было сделано представителем повстанцев-хуситов Мухаммедом Абдель Салямом во время переговоров в Иордании.

Как отметил дипломат, в комментарии изданию, стороны согласились обменять порядка 1 тыс. 400 военнопленных. Среди лиц, подлежащих обмену присутствуют граждане Судана и Саудовской Аравии.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН осудили убийство мирных жителей в Йемене