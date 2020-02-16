Москва, , 19:18 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал политику НАТО в отношении России бессмысленной, об этом 16 февраля сообщает РБК.

По мнению дипломата, наращивание военного потенциала на востоке альянса не имеет никакого смысла, так как Россия не представляет для него угрозу.

«Это абсолютно бессмысленное занятие, когда реальных угроз в этом регионе нет, когда все риски безопасности находятся на южной периферии», — цитирует издание слова Грушко.

Напомним, отношения НАТО и России в последние годы переживают кризис, вызванный потерей взаимного доверия. Представители альянса регулярно заявляют об угрозе со стороны Москвы, которая не подтверждается никакими аналитическими выкладками.