Анкара, , 19:14 — REGNUM Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о череде новых сообщений с угрозами в свой адрес. Об этом 16 февраля он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

»Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: «Мы возведём небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», — сказал дипломат.

Ерхов подчеркнул, что к подобным угрозам не стоит относится серьезно, однако, такого рода сообщения и действия не допустимы, так адресованы не столько к сотрудникам диппредставительства и послу, а «речь в них идет … о России и всех её представителях».

Кроме этого посол акцентировал внимание на том, что в Турции в последнее время «существенно подчищено» информационное поле «вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России».

Напомним, 13 февраля стало известно, что послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову стали поступать угрозы в связи с обострившейся военной ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Кроме этого, в диппредставительстве отметили нарастающую антироссийскую истерию в турецком сегменте социальных сетей.

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