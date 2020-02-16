Тегеран, , 18:52 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна никогда не будет вести переговоры с Соединенными Штатами под давлением, об этом 16 февраля он заявил в эфире местного телеканала.

«Иран никогда не будет вести переговоры под давлением. Мы никогда не будем вести переговоры с США с позиции слабости», — подчеркнул Рухани.

Также президент Исламской республики подчеркнул, что стабильность на Ближнем Востоке невозможна без участия Тегерана.

Как передавало ИА REGNUM, ситуация в регионе значительно обострилась после того, как ВВС США убили иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в аэропорту Багдада.

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