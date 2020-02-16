Тегеран, , 18:37 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по приглашению своего иранского коллеги Али Шамхани прибыл в Иран с рабочим визитом, в ходе которого планируется обсудить ход расследования крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном 8 января. Об этом 16 февраля он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что визит украинского секретаря продлится до 17 февраля, в ходе которого Данилов с иранской стороной обсудит «проблемные вопросы расследования катастрофы украинского самолёта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели совместную встречу, в ходе которой подготовили письмо на имя главы внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифи, в котором акцентировали внимание на «необходимости обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии».

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