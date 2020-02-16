Дамаск, , 18:33 — REGNUM Террористы, действующий в сирийской провинции Алеппо, пустили в бой против правительственных войск танк Т-90, об этом 16 февраля сообщает Agence France-Presse.

Изделие оказалось трофейным, боевики захватили его в одной из деревень на западе провинции. Информация об этом сообщалась еще в начале февраля 2020 года.

Танк был оставлен во время отступления из одной из деревень в Алеппо, некоторые эксперты утверждали, что потеря Т-90 нанесет ущерб сирийским военным больше, чем утрата деревни, в которой был оставлен танк.