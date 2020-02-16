Сана, , 18:28 — REGNUM В ООН осудили авиаудары арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в Йемене, приведшие к гибели десятков мирных граждан, об этом 16 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Налет был произведен в провинции Аль-Джавфа, в результате удара погиб 31 человек, 12 человек получили ранения.

«В Йемене погибает так много людей, произошедшее — это трагедия, которой нет оправдания», — говорится в заявлении ООН, цитируемом журналистами агентства.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами авиаудара на северо-востоке Йемена стал 31 мирный житель