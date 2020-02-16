Тегеран, , 18:23 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вопросы безопасности и введение режима закрытия воздушного пространства страны не входят в компетенцию правительства страны. Об этом 16 февраля сообщил он журналистам во время пресс-конференции.

Лидер Ирана отметил, что в определенных обстоятельствах запрещение или ограничение использования воздушного пространства должно быть введено. Однако, решение об этом обязаны принимать вооруженные силы страны.

«Правительство не несет ответственности за закрытие воздушного пространства и вопросы безопасности», — уточнил Рухани, отвечая на вопрос, почему небо над Ираном не было закрыто после того, как украинский пассажирский самолет был сбит по ошибке под Тегераном во время ракетных ударов по военным базам США в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели совместную встречу, посвященную ходу расследования крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном 8 января.

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