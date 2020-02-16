Варшава, , 17:58 — REGNUM Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польские власти по-прежнему имеют отрицательное отношения к памятникам в честь Красной армии, находящимся на территории их страны, об этом 16 февраля он рассказал во время церемонии возложения цветом к памятнику советского генерала Ивана Черняховского.

«Принципиально ничего не меняется. Отношение к памятникам польских властей остается без изменений», — отметил дипломат.

Посол также отметил, что по причине приближения 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, усиливается кампания по искажению исторической действительности со стороны в том числе и Польши, но Россия к этому готова.

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