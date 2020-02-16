Дамаск, , 17:58 — REGNUM Для Дамаска неприемлема ситуация, когда члены незаконных вооруженных формирований контролируют провинцию Идлиб. Об этом, как передает SANA, заявил 16 февраля президент страны Башар Асад, во время встречи со спикером парламента Ирана Али Лариджани, в Дамаске.

По его словам, освободить территорию страны от террористов полны решимости местные жители.

Глава Сирии отметил, что членов террористических группировок пытаются защищать государства, которые враждебно относятся к Сирии. По его словам, безопасность жителей страны находится под угрозой из-за действия боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган вновь потребовал вывода правительственных войск Сирии за границу согласованной с Москвой демилитаризованной зоны.