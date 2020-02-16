Тегеран, , 18:05 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи. Об этом 16 февраля он сообщил журналистам во время пресс-конференции

«Сочинский процесс имеет огромное значение. Мы не должны от него отказываться. Надеюсь, что мы сможем продолжать работу с Турцией в рамках астанинского процесса», — отметил лидер Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе закрытой встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути урегулирования кризиса в Сирии в рамках достигнутых ранее российско-турецких меморандумов о взаимопонимании в Сочи.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова с Чавушоглу