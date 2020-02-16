Москва, , 17:32 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко назвал условия нормализации отношений с НАТО и Евросоюзом, об этом 16 февраля сообщает РБК.

По мнению дипломата, приводимому изданием, Брюссель должен продемонстрировать внятную политику в отношении России, которая в настоящий момент полностью отсутствует.

Что касается НАТО, то альянс должен отбросить логику холодной войны и от политики сдерживания перейти к политике сотрудничества, что непременно сыграет позитивную роль в области безопасности.

Еще одним необходимым условием нормализации отношений должно стать освобождение Евросоюза их под диктата США.

Напомним, отношения между ЕС и Россией испортились после того, как Крым вошел в состав российского государства. Брюссель наложил санкции на Москву, которые действуют до сих пор.