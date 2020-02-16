Мюнхен, Германия, , 17:31 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани провели рабочую встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает Anadolu Ajansı.

По данным журналистов, министр иностранных дел Турции передал афганскому лидеру приветственное послание главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передавало ИА REGNUM, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 14 по 16 февраля. В текущем году в мероприятии принимают участие более 800 политиков.

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