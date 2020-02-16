Мюнхен, Германия, , 16:51 — REGNUM Политический путь урегулирования ситуации в Ливии является единственным. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 16 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам обсуждений ливийской проблематики в Мюнхене.

«Единственный путь урегулирования ситуации в Ливии — политический, — сказал турецкий министр. — Для этого нарушения режима перемирия со стороны Халифы Хафтара должны быть прекращены».

По его словам, от агрессивных действий должны отказаться противники законных властей.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике, а также Ливии.

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