Варшава, , 16:34 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат отметил, что угроза в первую очередь реальна для стран Балтии, Польши, Румынии.

«Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы», — подчеркнул Чапутович, не уточнив о каких доказательствах идет речь.

Напомним, отношения между Польшей и Россией носит напряженный характер, что обусловлено общим историческим путем двух государств, не раз воевавших между собой.

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