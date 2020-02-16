Мюнхен, Германия, , 16:40 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости обсуждения вопросов безопасности с Россией, несмотря на существующее недоверие к ней со стороны ЕС. Об этом 16 февраля он сообщил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если между нами и Россией существует недоверие, а оно всё ещё есть из-за различных действий в прошлом, это не означает, что мы должны отказываться от обсуждения вопросов безопасности с Россией», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение о том, что санкции против Российской Федерации ничего не изменили.

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