Москва, , 16:21 — REGNUM Не все в России сперва поддержали идею о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Непросто далось (решение о бесплатном горячем питании для учеников), — сказал российский лидер. — Все были против».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал во всех регионах обеспечить бесплатное горячее питание всем ученикам школ с 1 по 4 классы. Данная инициатива должна быть осуществлена за счет федерального, региональных и местных бюджетов.

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