Минск, , 16:29 — REGNUM Министерство энергетики США передало пограничным службам Белоруссии оборудование, предназначенное для охраны белорусско-украинской границы в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. Об этом 15 февраля сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Совместная работа с американской стороной позволяет значительно повысить эффективность противодействия незаконному обороту радиоактивных и ядерных материалов на белорусской границе и обеспечить безопасность не только в Республике Беларусь, но и в регионе в целом», — цитирует пресс-служба ведомства первого заместителя председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии генерал-майора Игоря Буткевича.

Отмечается, что поставки в страну технического оборудования Соединенными Штатами осуществляются с 2013 года в рамках реализации проекта «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь», а также принятого двумя странами Меморандума о взаимопонимании между данными ведомствами.

В церемонии торжественной передачи оборудования на участке пограничного поста «Наровля» с американской стороны принял участие представитель министерства энергетики США Мэтью Сик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД страны Владимир Макей заявил, что формальные процедуры необходимые для назначения посла Белоруссии в США практически завершены. В настоящий момент кандидатура посла находится на рассмотрение президента.

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