Москва, , 16:09 — REGNUM Переводчики президента Российской Федерации Владимира Путина в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказали, какие фразы российского лидера были самыми неожиданными и труднопереводимыми на иностранные языки.

Советник департамента лингвистического обеспечения министерства иностранных дел России Алексей Садыок рассказал, что однажды смотрел выступление президента по телевизору и услышал фразу, которая по его мнению очень сложна для перевода.

«Он сказал: «Мы не будем стоять враскоряку». Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно», — рассказал Садыков.

Он отметил, что иногда Путин произносит очень неожиданные фразы, которые могут поставить в ступор специалистов по переводу. Например, выступая в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме Путин в шутку сказал собравшимся, среди которых очень много иностранцев: «Вольно!»

По словам Садыкова, это было очень неожиданно, но он придумал нужный вариант довольно быстро.

«Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем», — рассказывает он.

Третий секретарь департамента лингвистического обеспечения министерства иностранных дел России Наталья Красавина рассказала, что фразу Путина «Донбасс порожняк не гонит» очень долго обсуждали в сообществе переводчиков России, и в итоге пришли ко мнению, что вариант «Донбасс ерунды не говорит» вполне соответствует.