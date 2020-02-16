Кострома, , 15:55 — REGNUM Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней. Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».

Представитель губернатора пояснил, что ряд СМИ просто неправильно трактую слова главы Костромской области Сергея Ситникова. Он говорил о недостатках антикоррупционных мер, а вовсе не критиковал борьбу с коррупцией как таковую.

«Это есть на видео, видео выложено. Здесь ничего более не было сказано, видео есть, оно в полном объеме выложено», — заявили в администрации губернатора Космтромской области.

Стоит отметить, что Ситников действительно не сказал ничего криминального. На пресс-конференции в конференц-зале отеля «Островский» в Костроме журналист одного из интернет-изданий спросил главу региона, на какие средства арендовал зал, где они сидят. Ситников ответил, что зал предоставлен владельцем отеля бесплатно. Журналист высказал мнение, что такую ситуацию можно представить как коррупцию.

На это губернатор Ситников ответил, что предоставление помещения в «общественных целях» никак нельзя назвать коррупцией. На этом бы губернатору и закончить отвечать на вопрос журналиста, но он решил свой ответ немного развернуть.

Ситников сказал, что в борьбе с коррупцией начинают возникать довольно абсурдные вещи.

«Мы сегодня договорились до того, что жена, если тебе бритвенные принадлежности вдруг подарит, — а не относится ли это к коррупции? Сегодня такие вопросы начинают уже возникать», — отметил Ситиников.

Далее губернатор решил подняться от частного к общему и сделал довольно спорный вывод.

«Русские люди такие. За что беремся, — беремся с залихватской удалью и победим всех, себя в том числе», — заявил Ситников.