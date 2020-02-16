Мюнхен, Германия, , 15:56 — REGNUM Глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк обсудил с министром обороны Федеративной Республики Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр перспективы сотрудничества между странами. Об этом 15 февраля сообщается в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

Встреча министров обороны двух государств состоялась в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Загороднюк поблагодарил коллегу за усилия Германии в рамках «нормандского формата» ради «прекращения агрессии РФ» и «восстановления территориальной целостности» страны.

Загороднюк рассказал своей немецкой коллеге о ситуации в Донбассе «в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России». Он также надеется на поддержку Германии в вопросе получения Киевом статуса партнера Североатлантического Альянса с расширенными возможностями.

Напоследок министр обороны Украины пригласил свою немецкую коллегу посетить Украину.

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ИА REGNUM напоминает, несмотря на то, что официальный Киев начал еще в апреле 2014 года «антитеррористическую операцию» против населения Донбасса, украинская пропаганда создала некий миф о том, что в Донбассе украинские военные воюют с «российской армией», а не убивают своих бывших граждан. В связи с этим некоторые страны выделяют Украине так называемую военную помощь. Самую большую «военную поддержку» в «борьбе с Россией» Киев регулярно получает от Соединенных Штатов Америки и Канады.