Симферополь, , 15:38 — REGNUM Глава украинской общины в Крыму Александра Гридчина призвала киевские власти отказаться от своих претензий на полуостров и не вынашивать призрачные планы по созданию новой международной площадки для того, чтобы вернуть полуостров. Её слова приводят сегодня, 16 февраля, РИА Новости.

Напомним, что Зеленский посетовал на то, что переговоры в «нормандском формате» дают мелкие результаты, а вопрос Крыма на них вообще не обсуждается. В связи с этим Зеленский заявил о необходимости создания отдельной площадки доя обсуждения Крыма, в которой бы обязательно участвовали США.

Кроме того, Зеленский заявил, что ему очень бы хотелось провести в октябре 2020 года выборы в местные органы власти на «всей территории Украины», в том числе «в Крыму и Донбассе».

Гридична обращает внимание, что в международной дипломатии обсуждать граждан чужого государства — это дурной тон, но президенту Зеленскому все это явно не закомо.

«В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины», — сказала она.

По мнению Гридичной, президента Украины Владимира Зеленского мучают те призрачные планы по возвращению Крыма, которые украинская власть строит уже скоро как шесть лет.

«Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма. Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма сделали это еще в 2014 году», — подчеркнула она.

Глава украинской общины в Крыму призвала президента Украины оставить жителей полуострова в покое и заняться уже наконец делами Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года к власти в этой стране пришли бандеровцы и их приспешники. Переворот был инспирирован Западом.

Жители Крыма провели референдум о самоопределении, по результатам которого подавляющее большинство населения полуострова высказалось за возвращение в Россию.