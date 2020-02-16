Киев, , 15:25 — REGNUM Декларация о доходах нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака была опубликована в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В качестве доходов за 2019 год Ермак включил в декларацию квартиру в столице Украины площадью 107,8 квадратных метров, которая была приобретена почти пятнадцать лет назад и стоит 3 млн 535 тысяч гривен. Также глава офиса президента Зеленского задекларировал автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска, стоимость которого неизвестна.

Ермак владеет ценными бумагами, а также акциями ряда фирм. Львиную долю в декларации Андрея Ермака занимают корпоративные права. Он является владельцем или совладельцем в девяти компаниях.

Что касается денежных средств, то на счетах Ермка задекларировано 26 тысяч гривен,€50 тысяч и $347 тысяч.

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ИА REGNUM напоминает, Андрей Ермак возглавил офис президента Украины 11 февраля, сменив на этой должности Андрея Богдана.