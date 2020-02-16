16 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Лично у меня нет сомнений по поводу того, что подавляющее большинство наших людей захотят видеть в Основном законе государства строгий запрет на любые переговоры об отчуждении земель своей Родины.

Анатолий Кошкин, , 14:13 — REGNUM Новость о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею включить в Конституцию РФ запрет на отчуждение российских территорий, пришла во время большого приема в честь участников проходившей 13 — 14 февраля в Ливадийском дворце международной научной конференции, посвященной 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 2945 года, «Ялта — 1945: Уроки истории». Это было весьма символично, ибо именно в Ялте была достигнута между лидерами «Большой тройки» — И.В. Сталиным, Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем — договоренность о возвращении по итогам войны с Японией Советскому Союзу ранее принадлежащих Российской империи Курильских островов. А на сегодняшний день проблема опасности отчуждения российских земель в первую очередь возникает в связи с продолжающимися переговорами вокруг притязаний японского правительства на южную часть Курильской гряды. Об этом прямо заявил в своем выступлении на конференции автор этих строк, предложивший внести в Конституцию соответствующую норму запрещения каких-либо переговоров об уступках территории Российской Федерации.

Россия

То, что такие переговоры ведутся, счел возможным признать сам российский президент, хотя наши высокопоставленные дипломаты до этого убеждали народ, что переговоры ведутся-де не об островах, а о заключении между двумя странами давно ставшего анахронизмом мирного договора. «У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится», — заявил Путин, комментируя предложение актера Владимира Машкова о запрете даже на возможность вести переговоры об отчуждении российских земель.

В действительности, в этом эпизоде обсуждения поправок к Конституции, на мой сугубо личный взгляд, не обошлось без режиссуры. Ибо инициатором такой поправки является не известный актер, а известный борец за Русские Курилы, сахалинский политический и общественный деятель, дипломированный юрист, председатель Сахалинского отделения РГО Сергей Пономарев. Именно по его предложению наше Межрегиональное общественное движение за территориальную целостность России — Русские Курилы еще почти месяц назад, 19 января, официально направило в Рабочую группу о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, предложение конституционно «закрепить принцип не отторжимости территорий Российской Федераций». См. подробно здесь.

При этом отмечалось, что «этот принцип содержался в прежних конституциях нашей страны и не потерял своего значения, однако в действующую Конституцию включен не был».

Из управления президента было получено уведомление:

«По Вашему предложению будет проведена правовая экспертиза рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, образованной распоряжением Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 5-рп, в целях выработки правовых формулировок проектов поправок в Конституцию для вынесения на голосование граждан Российской Федерации, по результатам которого будет принято окончательное решение».

Затем лидер движения «Суть времени», известный политолог и общественный деятель Сергей Кургинян также внес в Рабочую группу предложение изменить Статью 4 Конституции РФ. В предложенной редакции вопросы территориальной целостности страны не должны решаться без прямого волеизъявления народа.

Так что к моменту озвучивания Владимиром Машковым инициативы у нее уже было несколько авторов. Тем не менее, его имя теперь войдет в историю борьбы за Русские Курилы, чему мы рады. Так что будем ждать юридически выверенной формулировки, которая, хотелось бы надеется, не ослабит, а усилит требование подавляющего большинства нашего народа не допускать ни малейшего попрания конституционного принципа территориальной целостности и нерушимости границ государства.

Ну, а как отреагировали на данную поддержанную президентом инициативу в Стране восходящего солнца? Там, конечно, все прекрасно поняли, но предпочли сделать вид, что это их якобы не касается. А официальный представитель японского правительства вовсе предпочел воздержаться от комментирования происшедшего. При этом в Японии сочли целесообразным вообще представить перспективу появления ставящей крест на обсуждении японских территориальных притязаний конституционной нормы, назвав происходящее «внутренним делом» России.

Считающийся специалистом по России профессор японского университета Цукуба Ицуро Накамура заявляет: «Японское правительство спокойно относится к этому вопросу. Оно считает запрет в Конституции (на отчуждение территорий) чисто внутренним делом России… Абэ спокойно поедет в Москву. Он считает вопрос о не отчуждении внутренним делом России. Так что вопрос о не отчуждении не помешает поездке Абэ в Москву 9 мая».

Пытается «сохранять лицо» и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который, правда, после беседы в Мюнхене с российским коллегой объявил о «смене фазы переговоров» Токио и Москвы. «Что касается стратегии продвижения переговоров по мирному договору, то я более конкретно передал свои размышления. Фаза [переговоров] меняется. И сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению», — приводит его слова японское внешнеполитическое ведомство. При этом, в чем состоит смысл «смены фазы», в деталях не раскрывается.

Гораздо более откровенны японские СМИ. Так, например, газета «Хоккайдо симбун» пишет: «Ко всему прочему в нашей озабоченности добавляется еще и проблема внесения поправок в Конституцию России. Уже представленный в Госдуму проект таких поправок нацелен на укрепление суверенитета России и ставит российский Основной закон выше международного права и международных договоров.

А позавчера господин Путин выразил намерение передать на рассмотрение экспертов дополнительную поправку, суть которой состоит в запрещении любого отчуждения российских территорий. Если в России по Конституции будет запрещено отчуждение российских территорий, это наверняка окажет соответствующее влияние на вопрос о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан на основе Совместной японско-советской Декларации». При этом газета обвиняет японского премьера в «бросающейся в глаза слабости позиции правительства Абэ вокруг территориальной проблемы».

Как известно, администрация премьер-министра Абэ объявила о подготовке поездки японского лидера в Россию на празднование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне с целью проведения очередных переговоров по «проблеме северных территорий». Да еще прямо в день торжеств в Москве — 9 мая. Напомним, что к этому дню уже будут известны результаты голосования российского народа о поправках в Конституцию РФ. Лично у меня нет сомнений по поводу того, что подавляющее большинство наших людей захотят видеть в Основном законе государства строгий запрет на любые переговоры об отчуждении земель своей Родины.

Ялта — Москва

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