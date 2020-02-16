16 февраля 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:11 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Пять турецких солдат погибли в Идлибе

Агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком правительстве сообщило, что силы сирийской армии атаковали наблюдательный пункт, расположенный в Тафтаназе на севере Сирии, после чего турецкие военные ответили огнем. По данным министерства национальной обороны Турции, в результате атаки на севере Идлиба погибли пять военнослужащих, еще пятеро получили ранения. «Военный преступник, который отдал приказ на эту предательскую атаку, целился не только на Турцию, но и на все международное сообщество», — написал в социальных сетях руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Курды договорились с Дамаском

Как сообщает Rudaw, делегация курдских политических партий встретилась с администрацией сирийского президента Башара Асада в Хмеймиме и Дамаске. Заместитель генерального секретаря сирийской Курдской демократической партии (Yekiti) Мустафа Мешайих заявил, что было принято решение начать политические переговоры. «У нас была трехсторонняя встреча. После взаимной критики, мнений и предложений обе стороны подчеркнули готовность к диалогу», — сказал он. От имени сирийского правительства на встрече присутствовал советник по национальной безопасности и помощник сирийского президента Али Мамлюк. «Было решено создать совместные комиссии, состоящие из экспертов по Конституции, администрации, образованию, военным вопросам, нефтяному вопросу и другим вопросам. В этих комиссиях со стороны Дамаска будут задействованы сотрудники министерства», — сказал Мамлюк.

Кремль о ситуации в Идлибе

Как сообщает газета Sözcü, с 2017 года провинция Идлиб, контролируемая турецкими вооруженными силами, была окружена силами, связанными с Дамаском. В результате атак погибли 13 турецких военнослужащих, 14 получили ранения. В Анкаре на переговорах с делегацией из России не было достигнуто никаких договоренностей. В заявлении Кремля говорится об ожиданиях того, чтобы «Турция сдержала свои обещания, которые давала ранее». Подчеркивается необходимость реализации идлибского меморандума между Россией и Турцией.

Бахчели: «Пусть горит Сирия!»

Как передает турецкая газета BirGün председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели во время своей речи в турецком парламенте перед однопартийцами сделал резкие заявления относительно событий в Сирии. «Если это окажется необходимым, и если других вариантов не будет, турецкая нация должна планировать операцию по взятию Дамаска. Пусть горит Сирия, пусть горит Сирия, пусть провалится Идлиб, пусть будет проклят Асад!», — сказал он. Из речи Бахчели также можно выделить следующие тезисы: «Турция в последнее время борется с бедствиями и несчастными случаями. Катастрофы оказали влияние на нашу страну и, как на автомате, один за других происходят в 2020 году. В то время, как страна борется со стихийными бедствиями, турецкая нация стала свидетелем катастрофических событий в Идлибе. Кровавый сирийский режим нацелился на турецких солдат. Не осталось сил это терпеть. Наши сердца не остынут, пока убийца Асад не исчезнет».

Турция призвала НАТО поддержать ее в Идлибе

Как сообщает издание TR724, министр национальной обороны Хулуси Акар перед вылетом на встречу министров стран-членов НАТО, заявил, что призывает альянс оказать конкретную поддержку против атак сил Асада в Идлибе. По словам Акара, если Дамаск предпримет какие-либо действия против наблюдательных пунктов Турции, войскам будет поручено нанести более сильные ответные удары по силам режима. «Если что-то произойдет, мы будем отвечать. Мы неоднократно говорили, что не будем выводить из наблюдательных пунктов в Идлибе наших солдат. Они продолжат свою миссию», — сказал он. Министр подчеркнул, что Турция не будет эвакуировать ни один из 12 наблюдательных пунктов в Идлибе.

«Турцию попросили выполнить обязательства по Сочинскому меморандуму»

Как сообщает турецкий телеканал NTV Haber, в понедельник, 10 февраля, делегация во главе с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном на встрече с российской делегацией потребовала от Москвы выполнить обязательства по Сочинскому меморандуму. Турецкая сторона возложила ответственность за нарушение договоренностей на страну-гаранта Россию. По словам представителя президента, встреча, которая проходила в президентском дворце, длилась около двух часов. В ходе нее было осуждено военное нападение Дамаска на наблюдательный пункт Турции в Идлибе. В ходе встречи было подчеркнуто, что нападение на турецких солдат неприемлемо, Анкара ответила самым жестким образом в рамках самообороны. В дальнейшем нападения на турецких солдат и наблюдательные пункты, которые происходят вопреки духу Астаны, должны быть немедленно прекращены.

Визит военной делегации США

Как сообщает телеканал Fox TV, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри прибыл в Анкару для переговоров по Идлибу. Джеффри сказал, что войска Турции, союзника США по НАТО, столкнулись с серьезной угрозой в Идлибе, и эта угроза исходит от России и режима Асада. Он выразил соболезнования турецким солдатам, погибшим в Идлибе. «Мы здесь, чтобы пересмотреть ситуацию с турецким правительством. Мы хотим оказать как можно больше поддержки», — сказал Джеффри. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отправил Джеффри в Анкару для координации шагов по Идлибу. «Мы на стороне Турции, нашего союзника по НАТО», — отметил он. Помпео выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения на турецких солдат в Идлибе. «Режим Асада и продолжающиеся атаки России должны прекратиться», — заявил глава Госдепа.

Турки обращаются в психиатрические клиники

Как передает газета Milliyet, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, отвечая на запрос депутата Ирфана Каплана, сообщил, что за последние три года в психиатрические клиники по всей стране обратились около восьми миллионов человек. 69% составили женщины, 31% — мужчины. Цифры, опубликованные в Ежегоднике статистики здравоохранения минздрава Турции, показали значительное увеличение потребления лекарств для лечения нервной системы, включая антидепрессанты. По состоянию на 2019 год, лекарств продали 308 миллионов упаковок. Данные говоря о росте психиатрических расстройств в стране.

Турция отправляет полицию в Сербию

Как сообщает газета Sözcü, Турция впервые направит в иностранное государство своих правоохранителей с целью поимки разыскиваемых лиц. Турецкая полиция будет совместно патрулировать таможенные границы с сербскими силами безопасности. Турецкая полиция будет проводить проверки на сербских пограничных переходах в собственной униформе, пытаясь поймать разыскиваемых людей, которые отправляются в Сербию через Грецию и Болгарию и хотят пересечь Европу. В обосновании соглашения, подписанного министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и вице-премьером Сербии Стефановичем, говорится, что «совместное патрулирование с Сербией будет полезно для выявления лиц, которые могут совершить попытку побега в европейские страны с поддельными документами».

«Мы не будем следовать Сочинскому меморандуму»

Как сообщает турецкий телеканал NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед однопартийцами в парламенте страны, заявил, что Анкара будет реагировать на случае нападения России, Ирана и Сирии вопреки Сочинскому меморандуму. За последнюю неделю в результате нападений сил Дамаска, поддерживаемых Россией и Ираном в сирийском городе Идлиб, погибли 13 турецких солдат, 14 получили ранения. По словам Эрдогана, атаки были направлены непосредственно на турецких военных, которые в последнее время контролировали регион в течение последних трех лет. «Поддерживаемые Россией и Ираном боевики постоянно нападают на гражданское население. Мы наблюдаем глубокое молчание тех, кто все время говорит о правах человека и чувствительности в отношении гражданского населения», — сказал турецкий президент.

Россия: Турция не выполнила свои обязательства

По словам турецкой редакции Sputnik из России поступил ответ в адрес Эрдогана на его слова о том, что Турции не будет следовать Сочинскому меморандуму и при необходимости будет атаковать сирийскую армию повсюду. Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков назвал «террористами» группы, которые поддерживает Турция в Идлибе, заявив, что террористы, которых Турция обязалась нейтрализовать в регионе, наносят удары по сирийской армии и по объектам российской армии. По словам Пескова, Кремль сохраняет приверженность Сочинским договоренностям, которые возлагают на стороны определенные обязательства. В частности, турецкая сторона «взяла на себя обязательство по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе». Песков отметил, что «сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов».

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Доллар стал стоить дороже шести турецких лир. Курс доллара превысил критический уровень, на фоне событий в сирийском Идлибе и рынки, а также на фоне заявлений главы Центрального банка США Джерома Пауэлла и других чиновников центрального банка.

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