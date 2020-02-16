Душанбе, , 13:35 — REGNUM Встреча главы министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Таджикистане Али Рифат Кёксалом состоялась 14 февраля, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Стороны обсудили как двустороннее сотрудничество между государствами, так и сотрудничество между странами в рамках региональных и международных организаций.

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Отметим, что за 28-летний период сотрудничества Турции и Таджикистана между государствами было подписано свыше 65 дипломатических документов. В 2018 году товарооборот между государствами составил $400 млн. Студентам из Таджикистана ежегодно выделяется от 40 до 60 квот на обучение в высших учебных заведениях Турции.