Анкара, , 12:54 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» восьмерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время удара по территории Ирака, об этом 16 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Налет турецкой авиации был осуществлен в провинции Хакурк. Термин «нейтрализован» используется военными Турции в отношении убитого противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в этой государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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