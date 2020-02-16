Триполи, , 12:45 — REGNUM Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез аль-Сарадж заявил, что конфликт в стране можно решить путем переговоров, об этом 16 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Однако, по мнению Сараджа, переговоры не смогут начаться до тех пор, пока глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар продолжает нападать на мирных граждан.

ПНС, расположенное в Триполи, регулярно обвиняет военных Хафтара в убийстве мирных жителей, не приводя при этом серьезных доказательств. В свою очередь ЛНА предпочитает не комментировать обвинения.

ПНС и ЛНА являются наиболее крупными военно-политическими силами в Ливии, сражающимися за право объединения страны под своим началом.